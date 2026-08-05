Врачи в Красногорске успешно прооперировали ребенка, который проглотил тайскую богиню богатства
В ДКЦ им. Л. М. Рошаля врачи извлекли из желудка ребенка богиню богатства
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
Специалисты ДКЦ им. Л. М. Рошаля в Красногорске успешно прооперировали ребенка, который проглотил фигурку тайской богини богатства. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В учреждение на скорой доставили мальчика, проглотившего тайский амулет. Ребенку провели рентгенографию, которая показала, что инородное тело находится в желудке.
Маленького пациента прооперировали. С помощью эндоскопической петли врачи аккуратно вытащили фигурку. На это потребовалось около 5 минут. Сейчас ребенок готовится к выписке.
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