Громкий светофор сводит с ума жителей северного города России

Жители Салехарда добились временной тишины на городских перекрестках. После многочисленных жалоб в соцсетях на пронзительный писк светофоров администрация отключила звуковое сопровождение объектов и инициировала проверку уровня шума. Результаты замеров станут известны уже к середине августа, узнало интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Городские сообщества Салехарда всколыхнула проблема, о которой раньше предпочитали молчать: ночной «писк» светофоров, мешающий спать жителям близлежащих домов. Граждане пожаловались, что сигналы, которые днем теряются в шуме машин, ночью становятся невыносимыми, особенно при попытке проветрить квартиру с открытым окном.

В администрации ямальской столицы оперативно отреагировали на коллективное обращение. Как пояснили «Ямал-Медиа» в пресс-службе мэрии, звуковое сопровождение на перекрестках предусмотрено действующим ГОСТом и должно помогать слабовидящим пешеходам. Однако ради спокойствия горожан чиновники пошли на временный компромисс: до официальных замеров светофоры перевели в «беззвучный режим», несмотря на то, что инструкция Госавтоинспекции такое отключение не рекомендует.

Проблема коснулась нескольких улиц одновременно. По словам жителей, интенсивность сигналов такова, что не дает открывать окна даже в ночное время. В ответ на это власти заявили, что проверка уровня шума будет проведена специализированной организацией с применением шумомера. Сроки назначены жесткие — до 15 августа. Специалисты оценят, соответствует ли звуковой фон санитарным нормам (СанПиН). Если превышение децибел зафиксируют, муниципалитет пообещал найти техническое решение для снижения громкости.

Правда, в администрации отметили одну сложность: производители не предусмотрели плавную регулировку громкости в устройствах. Это значит, что при выявлении нарушений придется искать обходные технические пути, чтобы сохранить безопасность дорожного движения и вернуть жителям спокойный сон.