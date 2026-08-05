Кошачий наполнитель превратился в бетонную пробку: квартира в Химках ушла под воду

В местных пабликах Химок стремительно разлетелся видеоролик, запечатлевший последствия коммунальной аварии. В доме № 8 на улице Родионова одна из квартир оказалась затоплена канализационными стоками. Кадры показывают, что вода стояла по всей квартире — от порога до кухни. Особенно пострадал санузел, где уровень воды достигал критических отметок, сообщил REGIONS.

Автор публикации раскрыл причину бедствия — кошачий наполнитель, который кто-то смыл в унитаз. То, что многим кажется безобидным бытовым действием, на самом деле способно обернуться настоящей катастрофой для целого дома.

«Вот так вы можете подгадить соседям, если будете сливать содержимое кошачьего лотка в унитаз. Происходит засор, и все может выйти наружу из унитаза у соседей снизу», — говорится в сообщении к ролику.

Коммунальные службы Химок разъяснили механизм разрушительного эффекта: гранулы наполнителя, попадая в воду, начинают интенсивно впитывать влагу и разбухать. В результате они превращаются в плотную монолитную массу, которая полностью перекрывает просвет трубы. Давление сточных вод возрастает, и они находят выход через самую низкую точку — унитаз или раковину, заливая квартиры на нижних этажах.

Специалисты настоятельно напоминают: в унитаз нельзя выбрасывать ничего, кроме туалетной бумаги. Влажные салфетки, ватные диски, средства гигиены, подгузники, остатки еды, жир, масло и особенно кошачий наполнитель — все это потенциальные причины засоров. Даже одна такая ошибка может привести к масштабному потопу, испорченному ремонту и многотысячным расходам на ликвидацию последствий для нескольких соседних квартир. Бережное отношение к общедомовой канализации — это ответственность каждого жильца. Чтобы избежать подобных ситуаций, достаточно выбрасывать мусор в ведро, а не смывать его в унитаз. И тогда такие аварии, как в Химках, останутся лишь неприятным примером из новостей.

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