Поколение Z не бросило книги: оно просто читает не так, как раньше

Разговоры о том, что поколение Z перестало читать, слишком упрощают картину действительности, пишет The Conversation. Авторы исследования How Gen Z Discover and Consume Books (в переводе — «Как поколение Z открывает для себя и читает книги») считают, что многие опросы просто плохо учитывают новые способы чтения: бумажные книги, электронные версии, аудиокниги, фанфики и книжные сообщества в соцсетях.

По данным авторов за 2025 год, 66% представителей поколения Z называют себя читателями — это на 14 процентных пунктов больше, чем в 2022 году. За последний год 65% прочитали хотя бы одну бумажную книгу, тогда как в 2022 году таких было 59%.

При этом бумажные книги для молодежи стали не пережитком прошлого, а осознанным выбором. Они помогают устроить «цифровой детокс», не присылают уведомления, эстетично смотрятся на фотографиях в соцсетях, их можно дарить, одалживать и покупать с рук.

Исследователи также отмечают рост интереса к книжным магазинам и библиотекам. В 2025 году 36% молодых людей нашли книгу через библиотекаря, тогда как в 2022 году таких было только 15%.

Главная ошибка критиков, по мнению авторов, в том, что они сводят чтение к одному образу: человек сидит один с серьезной книгой. Для поколения Z чтение все чаще становится социальным опытом — через книжные клубы, фестивали, фан-сообщества или просто уютные вечера после работы и учебы. Чтение не умирает, оно меняет форму.