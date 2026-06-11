Встал на весы и оказался в больнице: одна цифра перевернула всю жизнь мужчины с весом почти 200 кг

Житель Шотландии смог сбросить более 100 кг после тревожного предупреждения врачей и приступа паники, вызванного результатом взвешивания, пишет Daily Record, передает Газета.ру.

Предупреждение врачей стало переломным моментом

Житель шотландского Глазго Джон Макдональд кардинально изменил образ жизни после того, как столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. В молодом возрасте у него диагностировали преддиабетное состояние, высокое артериальное давление и апноэ сна.

По словам мужчины, врачи предупредили его о высоких рисках для здоровья и сообщили, что без снижения веса последствия могут оказаться крайне серьезными. Именно тогда он решил заняться собой.

Шок от цифры на весах закончился госпитализацией

Решающим моментом стало первое контрольное взвешивание. Весы показали 177 кг, после чего мужчина испытал сильнейший приступ паники.

Джона доставили в медицинское учреждение, где специалисты установили, что ухудшение состояния было связано с тревогой и длительным голоданием.

Более 100 кг удалось сбросить без радикальных мер

После случившегося шотландец полностью пересмотрел свои привычки. Он отказался от регулярных заказов готовой еды, научился самостоятельно готовить, изменил рацион и заменил сладкие напитки менее калорийными аналогами.

Постепенно вес начал снижаться, а вместе с ним исчезли многие проблемы со здоровьем.

Новая жизнь после похудения

В результате Джону удалось похудеть на 107 кг и снизить вес до 70 кг. Мужчина отметил, что избавился от апноэ сна и высокого давления, а повседневная активность перестала вызывать трудности.

Теперь прогулки и движение стали частью его обычной жизни, а собственную историю он считает доказательством того, что начать перемены никогда не поздно.