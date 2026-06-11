Знак конца света: священник РПЦ заявил, что флаг Евросоюза связан с библейским пророчеством

Официальный символ Евросоюза — голубое полотнище с двенадцатью золотыми звездами — может нести скрытый апокалиптический смысл. Священник Русской православной церкви Альвиан Тхелидзе заявил, что этот флаг отсылает к пророчеству из Библии о конце света. В Откровении Иоанна Богослова говорится о «жене, облеченной в солнце», на голове которой венец из двенадцати звезд. Об этом сообщает Lenta.ru.

Иерей Альвиан Тхелидзе обратил внимание на символику, которая сопровождает Евросоюз с момента его создания. Двенадцать звезд на голубом фоне — не просто геометрический узор. Священник процитировал Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис), 12-ю главу: «И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд». Это пророчество, по мнению богословов, описывает события, предшествующие концу света.

Альвиан напомнил, что автор флага Арсен Хейц (кстати, бывший советник ЕС по культуре) не скрывал источника своего вдохновения. В 2004 году The Economist приводил его слова о том, что образцом послужила статуя Богородицы в Страсбурге, где Дева Мария изображена с венцом из 12 звезд. А статуя, в свою очередь, отсылает к тому же тексту Апокалипсиса. Таким образом, символ современной Европы несет в себе эсхатологический подтекст.

Ранее папоротниковый сад закрыли из-за людей, которые справляли нужду прямо среди растений.