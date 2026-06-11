В Звенигородском манеже открывается выставка «Воспитание вкуса»

В Звенигородском музее‐заповеднике (Одинцовский г. о.) открылась выставка «Воспитание вкуса» — масштабный межмузейный проект, представивший сокровища из коллекции Музея‐заповедника «Архангельское». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В основе концепции выставки мысль о том, что воспитание вкуса — не статичная данность, а живая традиция, которая развивается и связывает эпохи. Формирование эстетического восприятия, насмотренности и креативного мышления было важно и в XIX веке. Именно поэтому на выставке соседствуют работы прославленных европейских мастеров (Юбера Робера, Франческо Тирони, Пьера Саломона Доманшена, Франсиско Рамоса, Бернара Огюстена) и произведения крепостных художников, а также учебные работы воспитанников кадетского корпуса. Такой подбор экспонатов наглядно демонстрирует, что эстетические ценности формировались на разных уровнях общества.

Экспозиция включает живопись, графику, скульптуру, предметы декоративно‐прикладного искусства, фарфор и печатные издания. Особое место отведено книгам и тиражной гравюре. В XVIII–XIX веках они были важнейшими инструментами распространения знаний и художественных образцов.

Посетить выставку «Воспитание вкуса» можно с 12 июня по 30 августа. Возрастное ограничение — 6+.

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