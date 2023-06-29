«Встреча бонусной палки и бонусной дырки»: в Великобритании предложили переименовать влагалище
Россиян рассмешило предложение британцев переименовать влагалище в «бонусную дырку»
Фото: [freepik.com]
В благотворительной организации Jo’s Cervical Cancer Trust предложили переименовать женский половой орган.
Вариантов было несколько, но наиболее точными в организации сочли «бонусное отверстие» или же «бонусная дырка». Примечательно, что Jo’s Cervical Cancer Trust специализируется на лечении и изучении рака шейки матки, а не на лингвистике или филологи.
Создатели новой лексики объявили термин гендерно-нейтральным и аргументировали свое предложение заботой о душевной организации трансгендерных и небинарных пациенток.
«Ага, а дети появляются после встречи бонусной палки и бонусной дырки. Неплохо»; «Интересный подход. Этот термин щадит трансвеститов и небинаров, но обычную женщину он зачем-то низводит до носителя бонусной дырки»; «Почему бы этим врачам в своей организации не продолжить лечить рак, а смену терминов оставить филологам?» — посмеялись в комментариях россияне.
Ранее сообщалось, что глухая трансгендерная женщина шокировала участников форума слабослышащих блогеров.