«Встреча бонусной палки и бонусной дырки»: в Великобритании предложили переименовать влагалище

Вариантов было несколько, но наиболее точными в организации сочли «бонусное отверстие» или же «бонусная дырка». Примечательно, что Jo’s Cervical Cancer Trust специализируется на лечении и изучении рака шейки матки, а не на лингвистике или филологи.

Создатели новой лексики объявили термин гендерно-нейтральным и аргументировали свое предложение заботой о душевной организации трансгендерных и небинарных пациенток.

«Ага, а дети появляются после встречи бонусной палки и бонусной дырки. Неплохо»; «Интересный подход. Этот термин щадит трансвеститов и небинаров, но обычную женщину он зачем-то низводит до носителя бонусной дырки»; «Почему бы этим врачам в своей организации не продолжить лечить рак, а смену терминов оставить филологам?» — посмеялись в комментариях россияне.

Ранее сообщалось, что глухая трансгендерная женщина шокировала участников форума слабослышащих блогеров.