Встреча с многодетными ветеранами СВО прошла в подмосковном филиале фонда «Защитники Отечества»

Руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова и министр социального развития региона Людмила Болатаева встретились с многодетными ветеранами СВО, а также родителями погибших бойцов. Об этом сообщили в региональном Министерстве соцразвития.

Отмечается, что гостям рассказали о деятельности фонда, поздравили с праздником. А самое главное, пообщались с представителями фонда и министерства, задали волнующие вопросы. Для многих День отца почти «профессиональный» праздник. У многих из собравшихся от 3 до 8 детей как своих, так и приемных.