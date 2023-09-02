Встреча участников шестой смены «Учить» с Ольгой Петровой состоялась на форуме «Территория смыслов»

В подмосковном Солнечногорске в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» состоялась встреча участников шестой смены «Учить» с заместителем Министра науки и высшего образования РФ Ольгой Петровой.

Она обсудила вопросы реализации воспитательной работы в современных условиях с молодыми учителями и преподавателями, проректорами по воспитательной работе, советниками директоров школ, а также представителями частного образования.

По словам Ольги Петровой, экосистема образования в регионах должна строиться на принципе бесшовности, когда все образовательные институты работают на единую задачу — сопровождение ребенка от детского сада до школы, поддержка молодого человека от школы до вуза и вступления его во взрослую жизнь.

«Бесшовность и связанность всех этапов образования — то, что сильно нам поможет достигнуть наших целей в воспитании гражданина страны. Все состоит из пазлов, и картина будущего будет хороша только в том случае, когда все элементы дополняют друг друга. Для того, чтобы двигаться в ногу со всем, нужно все время находиться в образовании», — отметила Ольга Петрова.

В ходе открытого диалога участники встречи обсудили вопросы трудового воспитания, которое возрождается в школах, возможность преобразования существующих социальных институтов в образовательные площадки для родителей в целях проведения уроков семейного воспитания. Говорили о построении грамотной коммуникации всех уровней образования: воспитателей и учителей начальных классов, педагогов средней и старшей школы. Обсудили и портрет учителя будущего. Главным качеством педагога, по мнению спикера, остаётся любовь к детям.