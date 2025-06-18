Встречу поколений провели долгожители округа и молодежь Пушкинского

Мероприятие было организовано Комплексным молодежным центром «Точка притяжения» в рамках реализации проекта «Свет в окне». В интеллектуальной игре приняли участие Волонтеры Подмосковья, активные молодые жители городского округа и члены клуба «Активное долголетие», сформировавшие команды для проверки эрудиции, проявления изобретательности и приятного времяпрепровождения.

Фото: [ Комплексный молодежный центр «Точка притяжения» Г.о. Пушкинский ]

В интеллектуальном состязании приняли участие двадцать опытных конкурсантов, демонстрирующих скорость и точность в ответах на сложные вопросы. Участники не только проявили знания, но и подчеркнули важность командной работы, ведь умение сотрудничать и оказывать поддержку друг другу часто являлось решающим фактором для достижения успеха.

Организаторы подчеркивают, что подобные мероприятия уже стали неотъемлемой частью жизни Городского округа Пушкинский. Они не только обеспечивают развлечение, но и выполняют важную социальную миссию: сближают разные поколения, способствуют обмену опытом и укреплению взаимопонимания. Это уникальная платформа, где мудрость старшего поколения сочетается с энергией молодежи, создавая атмосферу сотрудничества и взаимного уважения.

Следующая «Битва поколений» планируется в Красноармейске, где, несомненно, будет царить такая же атмосфера дружбы и интеллектуального азарта.