Беспилотные летательные аппараты, принадлежащие Украине, нанесли удар по населённому пункту Никольское, расположенному в Белгородском районе. Об этом стало известно из сообщения, полученного от регионального оперативного штаба.

Среди тех, кто пострадал, есть шестилетний ребенок. У него диагностировали баротравму и ему была оказана вся необходимая медицинская помощь.

«Под ударами ВСУ село Никольское Белгородского района. Ранены четыре мирных жителя», — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков отметил, что, применяя ударные дроны в ДНР и ЛНР, ВСУ грубо нарушают Минские соглашения.