ВСУ атаковали нефтебазу в Сириусе. Туристов в Сочи и Адлере эвакуируют в подземную парковку
Mash: ВСУ дронами атаковали нефтебазу в Сириусе
Фото: [соцсети]
Украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Сириусе. Туристов в отелях Сочи и Адлера эвакуируют в подземную парковку. Об этом передает Телеграм-канал Mash со ссылкой на жителей курортного города.
Жители сообщают, что в 01:30 над городом пролетели беспилотные летательные аппараты, принадлежащие Вооружённым силам Украины.
Глава администрации ФТ «Сириус» Дмитрий Плишкин обратился к жителям с просьбой не покидать свои дома и найти безопасное место.
В районе Адлера было зафиксировано не менее двадцати взрывов в воздухе.
В данный момент аэропорт Сочи не принимает и не отправляет рейсы из-за мер безопасности.
Ранее военкор Александр Коц выложил видео атаки украинского БПЛА на Сочи.