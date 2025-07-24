ВСУ атаковали нефтебазу в Сириусе. Туристов в Сочи и Адлере эвакуируют в подземную парковку

Украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Сириусе. Туристов в отелях Сочи и Адлера эвакуируют в подземную парковку. Об этом передает Телеграм-канал Mash со ссылкой на жителей курортного города.

Жители сообщают, что в 01:30 над городом пролетели беспилотные летательные аппараты, принадлежащие Вооружённым силам Украины.

Глава администрации ФТ «Сириус» Дмитрий Плишкин обратился к жителям с просьбой не покидать свои дома и найти безопасное место.

В районе Адлера было зафиксировано не менее двадцати взрывов в воздухе.

В данный момент аэропорт Сочи не принимает и не отправляет рейсы из-за мер безопасности.

Ранее военкор Александр Коц выложил видео атаки украинского БПЛА на Сочи.