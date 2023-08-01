ВСУ атаковали российские гражданские суда в акватории Черного моря

Как пишет издание «Утро.ру» , киевский режим предпринял попытку нападения на российские гражданские суда. Об этом стало известно во вторник, 1 августа, от Министерства обороны Российской Федерации.

В ходе этого инцидента, произошедшего в акватории Черного моря, украинские военные направили три беспилотных катера. Однако российские военные корабли, сопровождающие гражданские суда, своевременно обнаружили водную активность украинского противника и приняли все необходимые меры для их защиты от нависшей угрозы.

А именно – нанесли сокрушительный удар и уничтожили все три морских беспилотника, препятствуя этим самым их агрессивным намерениям. Стоит особо отметить при этом слаженные действия российских бойцов.