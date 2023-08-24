ВСУ нанесли удар по Горловке и Донецку снарядами «натовского» калибра

Украинцы продолжают обстреливать территорию ДНР – в частности, вечером четверга, 24 августа, удар был нанесен по городу Донецку и Горловке. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК в официальном канале .

Так, известно, что украинцы стреляли из Галицыновки по Петровскому району Донецка, из Карловки по Киевскому и Куйбышевскому районам города, а из Дзержинска удар наносился по Никитовскому району Горловки.

Предварительно, за указанный период ВСУ выпустили не меньше 13 снарядов калибра 155 мм – который применяют страны НАТО.