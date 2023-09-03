ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО, погиб мирный житель и есть пострадавшие

Как сообщил в своем аккаунте в соцсетях мэр Донецка Алексей Кулемзин, обстрел украинскими боевиками велся по Петровскому району города. Информацию подтвердили и в представительстве ДНР в СЦКК.

В общей сложности украинские войска выпустили по Донецку шесть ракет из РСЗО.

«По улице Шестакова, 30 погиб мужчина 1951 года рождения», — говорится в публикации представительства.

В свою очередь мэр Донецка Алексей Кулемзин добавил, под ударом ВСУ также оказался и Куйбышевский район города. Там обошлось без жертв, но от обстрела пострадали два местных жителя.

Ранее стало известно, что США начнут поставлять киевскому режиму снаряды с обедненным ураном.