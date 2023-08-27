ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами, пострадал мирный житель

Как проинформировали в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), обстрел Донецка зафиксирован около полуночи.

В общей сложности украинские боевики выпустили по Петровскому и Кировскому районам города три кассетных снаряда калибра 155 мм. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Уже известно об одном пострадавшем жителе города.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 23.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)», - говорится в сообщении СЦКК в соцсетях.

Также сообщается, что украинские военные обстреляли Ясиноватую, выпустив по городу шесть снарядов калибра 155 мм.