Как сообщает агентство «РИА Новости» , Вооруженными силами Украины был нанесен удар по Киевскому району Донецка. Из-за этого также повредилось здание местной школы.

Алексей Кулемзин, занимающий должность мэра административного центра Донецкой Народной Республики (ДНР), рассказал в своих социальных сетях об этом случае. По его словам, в результате обстрелов района в школе под номером 117 были повреждены не только фасад и двери, но и стена, а также остекление.

До этого стало известно о двадцати семи обстрелах войск Украины по Киевскому району Донецка. Также они применяли ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Этой информацией поделилось представительство Донецкой Народной Республики.