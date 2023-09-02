ВСУ предприняли попытку атаковать Крымский мост двумя надводными БПЛА

Как сообщают российские военкоры в соцсетях, инцидент произошел 1 сентября за несколько минут до полуночи. Надводные беспилотные катера, полным ходом стремившиеся в сторону Крымского моста, были обнаружены российскими пограничниками.

Отмечается, что один вражеский боевой дрон был уничтожен, другому удалось скрыться. В настоящее время ведется поисковая работа по выявлению его локации.

«В районе 23.40 украинские формирования попытались ударить по Крымскому мосту двумя безэкипажными катерами (БЭК). Один из них был уничтожен пограничниками из стрелкового оружия на южной стороне Керченского пролива. Второй БЭК сразу же развернулся и ушел с поля зрения. Пока что неясно, куда направился дрон — вполне вероятны попытки атаки ночью», - приводится в публикациях.

Отмечается, что ввиду произошедшей нештатной ситуации силовиками было временно перекрыто движение по Крымскому мосту.