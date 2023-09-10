ВСУ предприняли попытку атаковать при помощи ударного БПЛА Орловскую область
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О произошедшем в воскресенье, 10 сентября, инциденте в небе под Орлом проинформировало в соцсетях региональное правительство.
Как пояснили в пресс-службе администрации Орловской области, украинский беспилотник был подавлен средствами РЭБ в селе Сомово.
«В Орловской области средства РЭБ подавили украинский БПЛА, пострадавших нет», — сообщило региональное правительство.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом ПВО в Истринском районе Подмосковья вражеском БПЛА.