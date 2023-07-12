ВСУ продолжают наносить удары по Ясиноватой и Горловке

Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. По данным, из населенного пункта под названием Семеновка украинцы выпустили снаряды по Ясиноватой. Традиционно, натовского калибра – 155 мм. Спустя минут 10 ВСУ выпустили еще восемь снарядов такого же, 155 мм калибра.

Также под удар со стороны Украины попала и Горловка – в город упало шесть снарядов 152 мм калибра. На данный момент информация о разрушениях уточняется.