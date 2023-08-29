ВСУ смогли наконец взять село Работино в Запорожской области, российская армия отступила — СМИ
Фото: [соцсети]
О взятии ключевого населеного пункта, который ВС РФ обороняли с начала контрнаступления ВСУ, заявила представитель Минобороны Украины Анна Маляр, её цитирует BAZA.
В то же время, официальной информации об отступление росийских войск из Работино от Минобороны РФ не поступало.
Работино является ключевым населенным пунктом первой линии российской обороны. От него всего 20 км до города Токмак. Взяв его, ВСУ откроют себя прямую дорогу на Мелитополь и Крым.