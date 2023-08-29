ВСУ смогли наконец взять село Работино в Запорожской области, российская армия отступила — СМИ

О взятии ключевого населеного пункта, который ВС РФ обороняли с начала контрнаступления ВСУ, заявила представитель Минобороны Украины Анна Маляр, её цитирует BAZA.

В то же время, официальной информации об отступление росийских войск из Работино от Минобороны РФ не поступало.