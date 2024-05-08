ВСУ снова пытались атаковать Белгородскую область с помощью БПЛА

По данным пресс-службы военного ведомства, российские военные засекли вражеский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью около 14:30, после чего сразу его сбили и уничтожили. На данный момент никакой информации о том, есть ли пострадавшие или какие-либо разрушения после атаки ВСУ, нет.

Это не первая попытка ВСУ совершить теракт на территории России за среду. Так, первые два украинских дрона были даже зафиксированы в Белгородской области и уничтожены в 11:30 и 12 часов по московскому времени. Кстати, ранее в результате артобстрела со стороны Украины в Шебекинском округе без света остались шесть сел.