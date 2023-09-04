ВСУ в Херсонской области открыли огонь по своим, пытавшимся покинуть боевые позиции

Преступные действия заградотрядов ВСУ на поле боя в отношении своих же солдат это не фигура речи, а самая настоящая реальность, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Накануне, как сообщил Сальдо, украинская артиллерия открыла огонь по пытавшимся спасти свои жизни и покинуть позиции в Херсонской области. Это произошло в расположении 123-й бригады теробороны ВСУ, военнослужащих которой насильно бросили на амбразуру под Херсон.

«Военных отправили на острова, где бросили на несколько дней без еды и боеприпасов.Члены группы решили уходить с островов без приказа. Их отход выследил украинский дрон и вызвал на них огонь артиллерии. На своих!» — написал Сальдо в свое аккаунте в соцсетях.

Он добавил, что нескольким бежавшим все таки удалось спастись и выйти с белым флагом на российские позиции. Среди них оказался командир группы, который, будучи раненым, рассказал о преступных действиях своих же солдат.