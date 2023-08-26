ВСУ впервые обстреляли Белгородскую область американскими кассетными боеприпасами, ранены четыре человека
Фото: [предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области]
О первом применении украинскими боевиками на территории России поставляемых Киеву Вашингтоном кассетными боеприпасами сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Как проинформировал глава региона в своем аккаунте, в результате применения запрещенного во всем мире боеприпаса пострадали четыре мирных жителя села Уразово. Они госпитализированы.
«ВСУ обстреляли кассетными бомбами поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области, 4 человека ранены», - сообщил Гладков.
Также он добавил, что ВСУ обстреляли из РСЗО, снарядами, предположительно, кассетного типа, белгородскую Новую Таволжанку.