ВСУ впервые обстреляли Белгородскую область американскими кассетными боеприпасами, ранены четыре человека

О первом применении украинскими боевиками на территории России поставляемых Киеву Вашингтоном кассетными боеприпасами сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как проинформировал глава региона в своем аккаунте, в результате применения запрещенного во всем мире боеприпаса пострадали четыре мирных жителя села Уразово. Они госпитализированы.

«ВСУ обстреляли кассетными бомбами поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области, 4 человека ранены», - сообщил Гладков.

Также он добавил, что ВСУ обстреляли из РСЗО, снарядами, предположительно, кассетного типа, белгородскую Новую Таволжанку.