ВСУ выпустили десять снарядов по населенным пунктам ДНР

Обстрел начался в 15.55. Первым под удар попал Светлодарск, по которому нанесли три ракетных удара снарядами «натовского» калибра. В тот же промежуток времени еще четыре снаряда того же калибра попали по населенному пункту Горловка. Еще три снаряда попали в населенный пункт Галицыновка в пригороде Донецка.

Также сообщается, что обстрел Светлодарска начался незадолго до массовой атаки по поселениям. В период с 15.30 до 15.45 украинские войска выпустили по городу семь снарядов и лишь через несколько минут после этого начали обстрел и других поселений.