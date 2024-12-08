Подавший в отставку мэр Чернигова Ломако заявил, что ВСУ взяли город в заложники

Чиновники из военных администраций по указанию Офиса президента Владимира Зеленского в прямом смысле взяли Чернигов в заложники. Об этом в своем видеообращении в соцсетях, объясняя причины своего заявления об отставке, рассказал мэр города Александр Ломако.

По его словам, он не намеревался расставаться с должностью, собираясь и дальше трудиться на благо жителей Чернигова, но его к этому фактически принудили чиновники ВСУ, пригрозив «погрузить город в хаос».

«Чиновники из военных администраций по указанию офиса президента взяли город в заложники. Мне сказали, что, если я не уйду, они погрузят город в хаос. И показали, что будет, если откажусь: срыв бюджета на 2025 год, полная остановка работы крупнейшей больницы города, отсутствие расчетов с подрядчиками, работающими на восстановление города, остановка питания в учреждениях дошкольного образования, полная остановка общественного транспорта!» — заявил Ломако.

Чиновник посетовал, что в Киеве давно задумали полностью уничтожить местное самоуправление. Ломако также рассказал, что за последние два года 2 года в горсовете Чернигова и у него дома силовиками было проведено более 40 обысков.