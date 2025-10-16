ВСУ задействовали новый дрон в Днепропетровской области

Украинские военные начали использовать новый тип беспилотника под названием «Глазки» в Днепропетровской области. Об этом сообщил РИА Новости военнослужащий российской группировки «Восток» с позывным «Мироха».

По данным бойца, дрон обладает улучшенными характеристиками и применяется после значительных потерь стандартных аппаратов.

По словам бойца 36-й мотострелковой бригады 29-й армии группировки «Восток», новый беспилотник ВСУ «Глазки» способен подниматься на большую высоту, оснащен тепловизором и камерой повышенного разрешения. Он отличается легкой конструкцией и увеличенным временем полета.

«У нас украинская новинка — беспилотник "Глазки". Это новый дрон, он очень высоко летит, обладает тепловизором и камерой высокого качества... Он более легкий, дольше и высоко висит в воздухе», — сказал «Мироха».

Военнослужащий отметил, что применение таких моделей связано с потерями привычных дронов. По данным собеседника, один из таких аппаратов был перехвачен средствами радиоэлектронной борьбы российских подразделений в районе освобожденного населенного пункта Алексеевка в Днепропетровской области.

Ранее два чиновника в Белгородской области пострадали из-за атаки дрона ВСУ.