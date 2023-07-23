Как сообщает RT, в период с 11:45 до 12:50 ВСУ выпустили 25 снарядов калибра 122 и 155 мм. Такие обстрелы наносят серьезный ущерб инфраструктуре, а также угрожают жизни и здоровью мирных жителей в регионе.

Начальник медицинской службы сводной казачьей бригады «Дон» выступила с обвинениями против ВСУ в целенаправленном уничтожении российского медицинского персонала. По ее словам, их действия нарушают нормы международного права.

Также стало известно о гибели мирной жительницы в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил Алексей Кулемзин, являясь мэром Донецка.