«Риск того, что этой зимой миллионы украинцев будут искать убежища в Европе, очень высок. Но есть способ предотвратить это — заставить Владимира Зеленского смириться с унизительным, но хотя бы частичным поражением сейчас, пока еще что-то осталось от энергетической инфраструктуры Украины», — написал он на своей странице в социальной сети Х.

Аналитик убежден, что международная поддержка Киева, будь то финансовые вливания или поставки вооружений, не приводит к разрешению конфликта, а лишь затягивает его. По его словам, такая отсрочка только ухудшает позиции Украины и повышает шансы на полный коллапс государственности. Статистика показывает, что с начала боевых действий страну покинули около семи миллионов человек. При этом отмечается новая тенденция: все больше украинцев, опасаясь принудительной мобилизации, тяжелого экономического положения и ужесточения миграционной политики в ЕС, выбирают для эмиграции Россию и Белоруссию.

Ранее сообщалось о том, что власти Берлина объявили о закрытии крупнейшего центра для украинских беженцев.