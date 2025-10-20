Вторичные квартиры подорожают в 2026 году и повысят спрос на жилье

Фото: [ Многоквартирный дом для переселенцев из аварийного жилья на улице Кирова в Старой Купавне Богородского округа/Медиасток.рф ]

В 2026 году вторичные квартиры в России подорожают на 10-12% по сравнению с 2025 годом. Рост цен ожидается чуть выше инфляции, а спрос на вторичное жилье увеличится на 15% благодаря снижению ключевой ставки и возможности кредитования. Такой прогноз для « Газеты.Ru » дал руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

По прогнозам «Циан.Аналитики», в 2026 году цены на вторичные квартиры в России вырастут на 10-12%. Снижение ключевой ставки позволит банкам предложить кредитование по рыночным ставкам, что стимулирует спрос на покупку вторичного жилья.

По словам эксперта Алексея Попова, рост цен будет немного выше текущей инфляции, при этом соотношение цен на вторичное жилье между городами существенно не изменится. Объем предложения останется на уровне 2025 года, так как часть собственников, которые в 2024 году сдавали квартиры, вернут их на рынок.

Ожидается, что спрос на вторичное жилье увеличится на 15% по сравнению с 2025 годом. Снижение ставок и доступность кредитов должны активизировать рынок и сделать покупку квартир более привлекательной для россиян.

По данным портала «Мир квартир», за третий квартал 2025 года средняя стоимость вторичных квартир в 53 российских городах выросла на 1,5%, достигнув ₽122,4 тыс. за кв. м.

