Москвичам рассказали, когда на город обрушатся холода

Температура в минувший вторник соответствовала июльскому климату. Об этом в своем телеграм-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Центральной России прошел пик бабьего лета, сообщил синоптик Евгений Тишковец. По его словам, во вторник в Москве была зафиксирована самая высокая температура сентября (+24 градуса), что соответствует июльской погоде.

Тишковец предупредил, что со среды температура начнет снижаться. Однако, по его прогнозам, тепло до +20 градусов еще может вернуться в воскресенье и понедельник. После этого ожидается резкое похолодание, которое начнется с 24 сентября. Синоптик предсказывает, что тогда осень вступит в свои права.

