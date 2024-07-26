«Второй день рождения»: в Подмосковье младенец появился на свет с пулей в животе

Известно, что сейчас маму с новорожденной девочкой уже выписали из больницы. Ребенок здоров, а родители счастливы пополнению в семье.

Согласно официальной версии произошедшего, инородное тело попало в малышку по «нелепой случайности»: будущий отец тренировался в стрельбе из пневматического оружия на заднем дворе дома. Но пуля отрекошетила в живот женщины, находящейся на тридцатой неделе беременности.

Перепуганные родители незамедлительно обратились за помощью к медикам. Они, в свою очередь, сделали УЗИ. Его результаты свидетельствовали о том, что здоровью матери и ребенка ничто не угрожает.

То же самое подтвердилось и после рождения девочки. После ее обследования врачи сделали вывод, что пуля находилась подкожно и не повредила внутренние органы.