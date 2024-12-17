Второй этап конкурса инсценированной патриотической песни прошел в Волоколамске

В Волоколамском округе в рамках ежегодного внутришкольного конкурса инсценированной патриотической песни «Семья – опора государства, страны моей, моей России!» приняли участие девять команд, в состав которых вошли учащиеся 8-10 классов Гимназии №1.

Ребята выступили с литературно-театральными и вокально-хореографическими композициями. Каждый номер раскрыл тему семейных отношений и ценностей, их особенностей и традиций в разных народах России.

Фото: [ МАУ «Волок-Медиа» (СМИ «Волоколамск сегодня») ]

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова посетила мероприятие, чтобы приветствовать конкурсантов. Она напомнила, что 2024 год проходит под эгидой семейных ценностей. Ранее такое распоряжение отдал президент РФ Владимир Путин. Глава муниципалитета отметила важность подобных мероприятий, в которых принимает участие подрастающее поколение. Конкурс также заинтересовал почетных граждан Волоколамска и ветеранов, которые пришли поддержать ребят.

«Рада, что наше подрастающее поколение настолько серьезно задумывается о важных семейных ценностях – таких, как любовь, взаимопонимание, поддержка, забота», — поделилась глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Фото: [ МАУ «Волок-Медиа» (СМИ «Волоколамск сегодня») ]

Участники конкурса поделились традициями, которые чтят в их семьях. Они рассказали о праздниках и семьях выдающихся людей. Со сцены прозвучали такие песни, как «Главное — семья», «Родина моя», «МамаПапа», «Папа купил автомобиль», «Семья», «Аист на крыше» и другие.

Школьники вкладывали в свои конкурсные номера глубокий смысл. Они тщательно готовились к выступлению, продумывая все детали: реквизиты, костюмы, музыкальное сопровождение.