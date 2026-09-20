«Второй в подарок»: маркетолог объяснил, в чем подвох

Акция «купи один — второй в подарок» кажется выгодной. Но на деле это инструмент роста продаж, а не экономии. Маркетолог Влад Фишер рассказал « Газете.Ru », как работает механика и почему ярким ценникам не стоит верить.

Скидка 100% на второй товар математически равна 50% на набор из двух. Но покупатель видит «бесплатно» и чувствует выгоду в 100%. Именно этот разрыв и приносит магазинам прибыль.

Выгода 50% реальна, только если нужны обе единицы. Если нужна одна — вы платите полную стоимость второй. Проверять нужно цену за единицу, а не за комплект.

Механика работает там, где высокая наценка: косметика, парфюмерия, бытовая химия, одежда. В товарах с низкой маржой ее почти нет — она уводила бы продажу в минус.

Промо-бюджет закладывают заранее, часто за счет производителя. То есть стоимость акции уже включена в цену товара весь год. Кто покупает вне акции, субсидирует того, кто берет по акции. А за 2–4 недели до старта магазины нередко повышают цену, чтобы потом «снизить» до обычной.

В подарок сдвигают то, что нужно сбыть: товары с коротким сроком годности, конец сезона, неходовые размеры и цвета. Это управление складом, а не забота о покупателе.

Перед покупкой посчитайте цену за единицу и сравните с большой упаковкой или другой сетью. Проверьте историю цены за месяц через сервисы мониторинга. И задайте себе вопрос: купили бы вы вторую единицу за половину цены, если бы она стояла отдельно? Если нет — это не экономия, а лишняя трата.

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