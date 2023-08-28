Вторые дебаты кандидатов на пост губернатора пройдут в Подмосковье

Вторые дебаты кандидатов на пост губернатора пройдут сегодня в Подмосковье. Об этом говорится в сообщении Московской областной избирательной комиссии.

Дебаты пройдут в 17:30 на телеканале «360». Первые дебаты были проведены в прошлый понедельник, 21 августа.

В Избиркоме напомнили, что 14 августа в Подмосковье стартовал агитационный период в СМИ.

Выборы губернатора региона пройдут в сентябре в Единый день голосования. В период проведения выборов Общественная палата Подмосковья обеспечит наблюдение на избирательных участках.