ВЦИОМ: айтишники и врачи в России оказались престижнее экономистов и юристов

Специалисты ВЦИОМ после опросов населения выяснили самые престижные профессии. Оказалось, все больше популярности набирают специалисты в сфере информационных технологий и медики. В беседе с KP.RU эксперт по трудоустройству и реализации в карьере Гарри Мурадян объяснил, почему IT и связанные сферы остаются и будут наиболее престижными в России.

Врачи и эксперты в сфере информационных технологий стали лидерами. Именно эти профессии сейчас являются, по мнению опрошенных, самыми престижными. При этом пик активности IT-сферы считают 2021-2023 года: именно тогда произошел скачок, появилось больше профессионалов и начинающих специалистов. На это повлияли санкции и пандемия.

При этом в пример приводят далекие данные из 2009 года. Согласно старому опросу, лишь 6% считали айтишников престижнее, а вот за медиков проголосовали 12%. При этом лидерами стали юристы (20%) и экономисты (19%). Сейчас же роли сильно изменились, и те, кто был последним, стал первым.

Мурадян считает, что изменения произошли из-за транфсормации в экономике.

«Сейчас технологии и здравоохранение стали ключевыми секторами развития, что объясняет рост престижа и доходности айтишников и врачей. Ускоренная цифровизация, особенно в пандемийные годы, показала, что IТ-специалисты обеспечивают базовые процессы в любой отрасли. Врачам тоже удалось привлечь большее внимание к своей роли в обществе», — объясняет эксперт по трудоустройству и реализации в карьере Гарри Мурадян.

Одно можно сказать точно: все цифровые профессии будут востребованы еще несколько лет.

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