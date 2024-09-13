HR-специалист Лоикова назвала исчезнувшие в РФ профессии

С развитием технологий, некоторые профессии, которые раньше были востребованы, перестают существовать. Какие вакансии уже «исчезли» с рынка труда, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала HR-специалист Зулия Лоикова.

По ее словам, с уменьшением спроса на печатную продукцию, а также с развитием цифровых технологий, возникли проблемы с печатниками.

«Многие печатные профессии стали менее востребованы. Их вообще очень сложно даже найти. Специалистов тоже стало меньше. Также можно отметить операторов связи. Это связано с автоматизацией процессов и переходом на цифровые технологии — чат-боты, голосовые роботы и так далее. Потребность в операторах связи снизилась с появлением искусственного интеллекта», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Рост популярности безналичных расчетов, а также внедрение автоматизированных кассовых систем, стали причинами снижения спроса на кассиров.

«Также менее актуальными становятся бухгалтеры в малом бизнесе. С переходом на электронный документооборот, а также в связи с упрощением налогового учета, необходимость традиционных бухгалтеров тоже постепенно снижается. Но тем не менее, не будем забывать, что ошибки — искусственный интеллект и программы их все-таки выдают, поэтому перепроверять работу требуется», — добавила Лоикова.

В прошлое, по словам эксперта, ушли и фотографы, делающие снимки на пленку.

«Мы перешли на цифровую фотографию, поэтому профессия традиционного фотографа на пленку практически исчезла. Также и специалисты по ремонту устаревшей техники — например, старых телевизоров, магнитофонов. Они сейчас практически не востребованы, только если это какие-то раритетные коллекционеры, которые хотят что-то приобрести», — подчеркнула HR-специалиста.

С исчезновением профессии могут столкнуться и почтальоны. Эксперт отметила, что с использованием электронных коммуникаций, а также доставки с помощью дронов, эта профессия в перспективе может сократиться.

Ранее стало известно, вернется ли в Россию тренд на «удаленку».