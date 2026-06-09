Ввоз автомобилей из Японии в 2026 году: ключевые аспекты и экономика

В условиях текущих рыночных ограничений ввоз подержанных автомобилей из Японии остается актуальным способом покупки надежного транспорта. Основной интерес сместился в сторону моделей мощностью до 160 лошадиных сил, что позволяет воспользоваться льготными ставками утилизационного сбора, пишет «РГ».

Импорт японских машин в Россию в 2026 году сохраняет свою значимость, несмотря на трансформацию рыночных условий. Основным трендом стало смещение спроса на автомобили мощностью до 160 л. с. Использование этого сегмента обусловлено экономической целесообразностью: для таких транспортных средств сохраняются льготные ставки утилизационного сбора, что делает их ввоз оправданным для частных лиц.

Для успешного импорта необходимо учитывать ряд жестких регламентов:

Экологический стандарт: К оформлению в РФ допускаются автомобили исключительно класса Евро-5 и выше. Техника более ранних классов фактически исключена из легального оборота.

Таможенные платежи: Итоговая стоимость складывается из таможенной пошлины (зависящей от возраста авто и объема двигателя), утилизационного сбора, расходов на установку системы ЭРА-ГЛОНАСС, оформления СБКТС (свидетельства о безопасности конструкции) и выдачи ЭПТС.

Санкционные ограничения: Япония продолжает обновлять списки запрещенных к экспорту товаров, включая определенные категории транспортных средств. Перед участием в аукционе крайне важно проверять актуальный статус конкретной модели.

Примером «нишевого» ввоза стали внедорожники, такие как Toyota Land Cruiser Prado J70, пользующиеся спросом у поклонников экстремальных путешествий. Несмотря на солидный возраст и значительные пробеги, их конструктивная надежность и рамная архитектура остаются востребованными. Стоимость таких проектов складывается из цены лота на аукционе, таможенного оформления во Владивостоке и расходов на логистику до конечного пункта назначения. Для минимизации рисков эксперты настоятельно рекомендуют работать с проверенными компаниями-поставщиками и заранее просчитывать все платежи через таможенного брокера.