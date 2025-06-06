По информации, предоставленной агентством DPA, ссылаясь на заявление представителя Бундесвера, истребители военно-воздушных сил Германии были приведены в состояние боевой готовности из-за обнаружения российского самолета Ил-20 в воздушном пространстве над Балтийским морем.

Два самолета Eurofighter поднялись в воздух с авиабазы, расположенной в Лаге, которая находится в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания на севере Германии. Время происшествия не указано в сообщении.

По информации, предоставленной представителями Германии, самолет Ил-20 перемещался в международном воздушном пространстве без включенных систем опознавания и не поддерживал радиосвязь.

Согласно информации, предоставленной DPA, в текущем году истребители Германии уже в шестой раз были подняты в воздух по тревоге из-за обнаружения российских военных бортов.

Важно подчеркнуть, что, несмотря на утверждения западных политиков, Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что все полеты российских военных самолетов осуществляются в строгом соответствии с международными нормами использования свободного воздушного пространства.