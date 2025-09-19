В Уфе вдову бойца СВО обманули юристы в борьбе за выплаты

В Уфе вдова участника специальной военной операции (СВО) столкнулась с трудностями при оформлении выплат из-за неожиданного обстоятельства: выяснилось, что на момент гибели мужчина официально не был разведен с первой женой. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

По словам женщины, состоявшей в браке с военным под позывным Спартак на протяжении девяти лет, он отправился на фронт добровольцем в 2024 году и пропал без вести. При подаче документов на пособие для ребенка выяснилось, что из-за ошибки в документах он все еще числится женатым на своей первой супруге.

Как оказалось, после первого брака Спартак состоял в отношениях еще с одной женщиной, с которой развелся официально, что дало ему возможность зарегистрировать брак с нынешней женой.

Узнав о сложившейся ситуации, первая жена также подала заявление на получение выплат. Чтобы решить юридические вопросы, вдова обратилась за помощью к специалистам, однако стала жертвой мошенничества. По ее словам, юристы взяли деньги за консультацию, не предоставив никаких документов, и перестали выходить на связь.

Теперь женщина опасается, что ее брак будет признан недействительным, и все выплаты достанутся первой супруге погибшего военнослужащего.

