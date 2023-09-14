Выбрали «Физику»: новая детская площадка открылась в Воскресенске

Еще один подарок от губернатора получили юные жители Воскресенска — там открылась новая игровая площадка.

Очередная, уже четвертая по счету в 2023 году территория для детских игр и развлечений появилась возле дома № 28 по улице Менделеева. Она тут же стала центром притяжения.

«Сегодня праздник для детей, проживающих в центральной части Воскресенска, для ребят это настоящий подарок», — так назвал открытие площадки глава г. о. Воскресенск Алексей Малкин.

По губернаторской программе, площадки устанавливаются по всему Подмосковью. Следует отметить, что они тематические по оформлению, стилистике, применяемым материалам. Для площадки на Менделеева в Воскресенске выбрали тему «Физика» — одну из самых популярных у детей. На площади в 300 квадратных метров разместились спорткомплекс, качели, карусель, качалка на пружине, песочница.

Чтобы дети во время игр не травмировались, на площадке атравматичное резиновое покрытие.