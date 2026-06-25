Выбраны главные музыкальные события лета: какие концерты этим летом собрали больше всего зрителей

Летом 2026 года среди россиян наибольшим спросом пользуются концерты Леонида Агутина, групп «Ленинград» и «Руки Вверх!». Также растет интерес к театральным постановкам, пишет ТАСС.

Сервис Ticketland представил данные о самых востребованных культурных событиях летнего сезона. Лидерами продаж стали концерты Леонида Агутина, а также выступления групп «Ленинград», «Руки Вверх!» и «Кино». Эти артисты стабильно сохраняют высокий интерес аудитории уже не первый год.

Стабильный спрос на популярных исполнителей

Отмечается, что концерты Леонида Агутина вновь заняли первые позиции по продажам билетов в Москве и Санкт-Петербурге. При этом за год стоимость посещения его выступлений увеличилась примерно на 10%. Схожая динамика наблюдается и у других популярных артистов, включая Басту и группу «Звери», где также зафиксирован рост цен на билеты.

Рост цен на культурные мероприятия

По данным сервиса, средняя стоимость билетов на концерты продолжает увеличиваться. Например, у Басты рост составил около 7%, у ряда других исполнителей — до 8–10%. Эксперты связывают это с высоким спросом и ограниченным количеством доступных мест на популярных площадках.

Сдвиг интересов в сторону театра

Отдельно отмечается изменение культурных предпочтений аудитории. Если ранее летом чаще выбирали спортивные события, то в 2026 году заметно вырос интерес к театральным постановкам. Среди наиболее популярных — спектакли Театра имени Евгения Вахтангова, включая «Маскарад», «Король Лир», «Война и мир» и «Амадей».