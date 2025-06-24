Выдачу жилищных сертификатов обсудили на совещании с главой Щелкова Андреем Булгаковым

В ходе еженедельного собрания в формате оперативного совещания, которое провел глава городского округа Щелково Андрей Булгаков вместе с сотрудниками администрации, одним из главных вопросов повестки стала тема переселения граждан из домов, признанных аварийными.

«Реализация программы переселения развивается активно. За прошедший 2024 год было выдано 87 сертификатов на общую сумму 529,6 миллиона рублей. Благодаря этому 187 человек получили возможность переехать в новое, более удобное жилье. С начала летнего периода мы регулярно проводим встречи с жителями аварийного жилья, чтобы предоставить им исчерпывающую информацию и оказать личное сопровождение, поскольку каждый случай имеет свои нюансы и требует индивидуального рассмотрения», — сообщил Андрей Булгаков.

С июня текущего года произошли существенные изменения, направленные на повышение доступности получения сертификатов: был уменьшен минимально допустимый размер площади жилья и увеличена стоимость выкупа одного квадратного метра — теперь она составляет 174 839 рублей.

В течение этого года от жителей Щелково поступило уже 46 обращений с просьбой выдать сертификаты. По большей части заявлений принято положительное решение, некоторые находятся в процессе рассмотрения.

Для удобства жителей аварийных домов организован прием специалистов, которые могут предоставить подробную информацию о процедуре участия в программе, ответить на возникающие вопросы и помочь в подготовке необходимых документов. Этот специализированный кабинет расположен по адресу: улица Шмидта, дом 23.