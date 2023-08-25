Выездная администрация состоялась в Талдоме

На этот раз встреча прошла 24 августа в Доме культуры «Колос» на улице Шишунова города Талдом. На встрече с жителями присутствовал сам глава талдомской администрации Юрий Крупенин, председатель местного Совета депутатов Михаил Аникеев. Также горожане могли задать свои вопросы талдомскому городскому прокурору Руслану Головачеву и заместителям главы городского округа.

На этот раз горожане чаще всего обращались с вопросами по поводу жилищно-коммунальных услуг, благоустройства территории, ремонта дорог и сферы здравоохранения. Каждый участник встречи со стороны жителей получил подробную профильную консультацию, а все запросы горожан взяли под контроль и начали обрабатывать специалисты.