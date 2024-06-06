Выездная Администрация в Щелково прошла на свежем воздухе

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков рассказал, как прошла встреча с жителями в формате выездной администрации. В этот раз мероприятие прошло на свежем воздухе.

«Летом, в хорошую погоду, решили попробовать новый формат выездной администрации — встречу на свежем воздухе. Вам понравилось, а значит будем продолжать», — отметил Андрей Булгаков.

Глава сообщил, с какими обращениями приходили горожане. Так, Татьяна Геннадьевна рассказала о потребности приобретения новых мячей для игры в боччу. Ее сын Иван достиг звания мастера спорта по данному направлению, поэтому женщине лично известна проблема с дефицитом инвентаря. Глава Булгаков заявил, что до конца июля мячи будут закуплены. Также поступила просьба кронировать дерево, ветви которого стучат по окну. Этот вопрос будет решен.

«Обустройство тротуара по улице Урожайная — важная тема для местных жителей. Договорились с Людмилой Николаевной выехать на место и рассмотреть возможность включения в план», — сообщил глава Булгаков.

Жительница Анастасия Владимировна отметила важность благоустройства детских садов и прилегающих к ним территорий. Администрация городского округа Щелково решает этот вопрос комплексно. В 2024 году стартует пилотный проект по обновлению ограждений, освещения, асфальтного покрытия и малых архитектурных форм.

«Начнем с трех учреждений - «Лучик» в Щелково, «Березка» в Чкаловском, «Малыш» на Парковой. В сентябре вместе пойдем смотреть результат работ», — проинформировал глава Щелково.

Участники встречи также обсудили благоустройство сквера вдоль Пролетарского проспекта. Часть работ была выполнена ранее. В нынешнем году специалисты проведут обновление участка у дома №25. На следующий год запланирована реконструкция сквера до перекрестка с Талсинской, в рамках которой рабочие обустроят зону для пешеходов и велосипедистов, локации для досуга. Также планируется высадка декоративных кустарников и деревьев.