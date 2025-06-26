Выездная администрация в Талдомском округе: диалог с семьями участников СВО

В мероприятии также приняли участие лидеры Ассоциации ветеранов СВО, представители Комитета семей воинов Отечества, сотрудники Государственного фонда «Защитники Отечества», Талдомский городской прокурор, депутаты от «Единой России» и руководители профильных департаментов администрации. Встреча проходила в Доме культуры деревни Павловичи.

Основной задачей встречи стало налаживание прямого взаимодействия между местными властями и жителями, а также выявление и обсуждение актуальных проблем и предложений. Участники мероприятия затронули широкий спектр вопросов, касающихся поддержки военнослужащих и их семей: от предоставления финансовой и социальной помощи до организации психологической реабилитации и решения вопросов, связанных с газификацией, развитием дорожной инфраструктуры и передачей земельных участков. Все эти меры направлены на повышение уровня жизни и благополучия военнослужащих и их семей.