Выездной прием администрации Наро-Фоминска прошел в поселке Селятино

В Селятино прошел очередной выездной прием администрации Наро-Фоминского городского округа. Жители смогли задать свои вопросы и обсудить актуальные темы. Среди них — строительство отдельной дороги для большегрузов, которые на данный момент создают перегруженность на некоторых улицах.

Вопрос о возведении путей для фур от Киевского шоссе до агрохаба в Селятино является не новым и широко обсуждаемым. Его включили в региональную повестку, в связи с чем на встрече с жителями присутствовал также первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Кучеров. Он ответил на ключевые вопросы о ходе согласования и примерных сроках строительства дороги.

Алексей Кучеров напомнил, что агрохаб в Селятино является крупным проектом трех сторон: Мособласти, Китая и Казахстана. Жителям было предложено несколько рабочих вариантов трассировки со стороны главы Подмосковья, однако к единому решению население так и не пришло. Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ подчеркнул, что обсуждения будут продолжаться до тех пор, пока большинство жителей Селятино не придут к единому решению. Он согласился с тем, что в теме о строительстве дороги важен комплексный подход.

Единое решение по проекту строительства позволили бы включить его в областную программу как можно скорее, и уже 2025-м году завершить возведение путей для фур. Проект планировки еще вынесут на публичные слушания.

На встрече прозвучали и другие вопросы. Многие касались социальной сферы и жилищно-коммунальных услуг. На них отвечали заместители главы городского округа и председатель Комитета по ЖКХ.