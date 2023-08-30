Выездной прием для детей с сердечными патологиями прошел в Подмосковье

Бригада главных внештатных детских специалистов Московской области провела прием юных пациентов с болезнями или подозрениями на патологию работы сердца в Зарайске в рамках реализации проекта «Доступная кардиология». Об этом сообщили в областном Минздраве.

Помимо осмотра, медицинские специалисты также провели семинар для врачей городской больницы. В выездном мероприятии приняли участие главный детский кардиохирург Минздрава Подмосковья, сердечно-сосудистый хирург МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Марат Тараян, главный детский кардиолог Минздрава региона, а также руководитель детского кардиологического отделения НИКИ детства Альфия Дроздова.

«Работа в тандеме с детскими кардиологами обеспечивает преемственность в подготовке и выхаживании деток на этапах их хирургического лечения. Мы провели небольшой семинар для детских докторов Зарайской больницы на тему: «Амбулаторное наблюдение детей с врожденными пороками сердца до и после оперативного лечения», — отметил Тараян.

Медицинским специалистам удалось осмотреть 21 ребенка, пятерых из них направили на госпитализацию. В следующий раз выезд врачей состоится в Рузу.

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