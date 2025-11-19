Выход из выгорания: в Красногорске запустили психологический проект для женщин

Программа из восьми встреч поможет участницам справиться с перенапряжением без медикаментозного вмешательства, выстроить здоровые отношения и повысить личную эффективность. Занятия будут проходить дважды в неделю в пресс-центре стадиона «Зоркий» по адресу: улица Пионерская, 31.

Ценность проекта — в пользе и структурированном подходе к решению психологических проблем. Участницы пройдут три ключевых модуля: работа с телом для снятия физического напряжения, управление эмоциями в стрессовых ситуациях и трансформация мышления с заменой деструктивных привычек на продуктивные. Каждая встреча включает не только теоретические лекции, но и практические задания для закрепления навыков в повседневной жизни. Вместо абстрактных советов участницы получат конкретные инструменты самопомощи при тревожности, методики выхода из эмоционального истощения и алгоритмы построения здоровых отношений без жертвенности.

Для работающих женщин особенно важно, что занятия запланированы на вечернее время — начало в 19:00, 27 ноября.

Организаторы подчеркивают доступность формата — программа рассчитана на женщин с разным уровнем занятости и не требует специальной подготовки. Запись на курс уже открыта по телефону +7(926)309-69-03 через звонки или сообщения в мессенджерах Max, Telegram и других.